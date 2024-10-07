كتائب القسام تبث مشاهد إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بمنطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال القطاع/ شاهدوا

7 أكتوبر، 2024

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمنزل في منطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها، أمس الأحد، قيام عدد من مقاتلي القسام بتفخيخ المنزل بصاروخ “جي بي يو”، وهو من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

وتضمن المقطع رصد جنود الاحتلال خلال دخولهم المنزل المفخخ قبل تفجيره.

وقال أحد مقاتلي القسام قبل أن يضغط زر التفجير “جئناكم بجحيم الموت فمخيم جباليا حرام عليكم”.

وانتهى المقطع بعبارة “بضاعتكم ردت إليكم”، في إشارة إلى أن الصاروخ الذي تم تفجيره في القوة الإسرائيلية هو أحد ذخائر جيش الاحتلال التي لم تنفجر بعد إطلاقها.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

 

7 أكتوبر، 2024

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