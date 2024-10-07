احياءً لذكرى طوفان الأقصى.. كتائب القسام تقصف تل أبيب بخمسة صواريخ من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة/ فيديو

7 أكتوبر، 2024

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ.

وأكدت الكتائب أن القصف يأتي “ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير أبناء شعبنا”.

وقد تزامن قصف تل أبيب مع الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت جبهة الاحتلال الداخلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قصف المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب بعد اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن الصواريخ تسببت في إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقد تسببت الرشقة الصاروخية على تل أبيب بتوقف هبوط الطائرات بشكل مؤقت في مطار بن غوريون، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت رفع حالة التأهب القصوى مع توقع مزيد من الصواريخ من غزة.

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إطلاق الصواريخ من خان يونس حيث توقفت عمليات جيش الاحتلال، يعني أن حركة حماس أعادت بناء قوتها.. في حين فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ.

 

7 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

مُطالباً بفتح جبهات جديدة للمقاومة ضد العدو.. خالد مشعل: لا خيار لنا ولأمتنا إلا الانتصار، ونحن قادرون على تحقيقه/ فيديو

7 أكتوبر، 2024

في ذكرى ملحمة “طوفان الأقصى”.. العدو الصهيوني الذي أصيب بنكسة بليغة يقوم، منذ صباح اليوم، بتنكيس أعلامه / فيديو

7 أكتوبر، 2024

جيش العدو يعلن مصرع رقيب أول واصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معركة مع حزب الله على الحدود اللبنانية

7 أكتوبر، 2024

خليل الحية: ما رفضناه بالأمس لن نقبله في الغد، وما فشل الاحتلال في فرضه بالقوة لن يأخذه على طاولة المفاوضات/ فيديو

6 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى