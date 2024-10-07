احياءً لذكرى طوفان الأقصى.. كتائب القسام تقصف تل أبيب بخمسة صواريخ من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة/ فيديو

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ.

وأكدت الكتائب أن القصف يأتي “ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير أبناء شعبنا”.

وقد تزامن قصف تل أبيب مع الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت جبهة الاحتلال الداخلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قصف المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب بعد اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن الصواريخ تسببت في إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقد تسببت الرشقة الصاروخية على تل أبيب بتوقف هبوط الطائرات بشكل مؤقت في مطار بن غوريون، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت رفع حالة التأهب القصوى مع توقع مزيد من الصواريخ من غزة.

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إطلاق الصواريخ من خان يونس حيث توقفت عمليات جيش الاحتلال، يعني أن حركة حماس أعادت بناء قوتها.. في حين فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ.

تغطية صحفية| بعد عام من الإبادة.. رشقة صـــاروخية من القســـام باتجاه "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة في ذكرى عملية طـــوفان الأقصى pic.twitter.com/t0UZljqd05 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2024