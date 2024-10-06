جالانت يهدد الدول العربية: من يحاول إيذاءنا عليه النظر إلى بيروت وغزة

6 أكتوبر، 2024

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إيران لم تمس بقدرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أضاف جالانت، من قاعدة نيفاتيم الجوية: «لم تتضرر أي طائرة ولم يتم تعطيل أي سرب، ومن يعتقد أن محاولة إلحاق الأذى بنا ستمنعنا من العمل، فعليه أن ينظر إلى غزة وبيروت».

وأشار مسئولون أمريكيون الجمعة، إلى أن ضربة إسرائيلية على إيران «باتت وشيكة على الأرجح»، بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

كما أكد المسئولون تفهمهم لحاجة إسرائيل للرد، رغم اعترافهم بالتعقيد الذي قد يكتنف أي ضربة محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافوا: «الأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا يمكن القضاء على البنية الأساسية النووية الإيرانية بضربة واحدة. بل إنه معقد للغاية».

وعلى الرغم من ذلك، أوضح المسئولون أن إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل.

6 أكتوبر، 2024

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