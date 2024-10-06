أبو عبيدة يُبارك عملية بئر السبع، اليوم الاحد، ويعلن ان منفذها “أحد أبطالنا من الداخل”

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة العملية المزدوجة التي وقعت في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عصر اليوم الأحد، واصفا منفذها بـ “أحد أبطالنا بالداخل”.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب عبر منصة “تليغرام” مساء اليوم الأحد: “نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل”.

وأضاف: “إن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة”.

وقتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 24 إسرائيليا، اليوم، إثر عملية طعن وإطلاق نار وقعت في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية بمقتل مجندة من قوات حرس الحدود إثر إصابتها بجروح حرجة في عملية إطلاق نار نفذت في موقعين ببئر السبع، وإصابة 13 آخرين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية في بئر السبع عربي من سكان النقب المحتل.

وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية بئر السبع في قرية حورة بالنقب.

وهذه العملية الثانية التي تقع في الداخل الفلسطيني في أقل من أسبوع، إذ قتل 7 إسرائيليين وأصيب 16 آخرون جروح بعضهم خطيرة، في عملية إطلاق نار وقت مطلع الشهر الجاري في تل أبيب.

وتبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” عملية تل أبيب التي نفذها القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل بالضفة الغربية.