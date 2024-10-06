أبو عبيدة يُبارك عملية بئر السبع، اليوم الاحد، ويعلن ان منفذها “أحد أبطالنا من الداخل”

6 أكتوبر، 2024

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة العملية المزدوجة التي وقعت في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عصر اليوم الأحد، واصفا منفذها بـ “أحد أبطالنا بالداخل”.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب عبر منصة “تليغرام” مساء اليوم الأحد: “نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل”.

وأضاف: “إن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة”.

وقتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 24 إسرائيليا، اليوم، إثر عملية طعن وإطلاق نار وقعت في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية بمقتل مجندة من قوات حرس الحدود إثر إصابتها بجروح حرجة في عملية إطلاق نار نفذت في موقعين ببئر السبع، وإصابة 13 آخرين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية في بئر السبع عربي من سكان النقب المحتل.

وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية بئر السبع في قرية حورة بالنقب.

وهذه العملية الثانية التي تقع في الداخل الفلسطيني في أقل من أسبوع، إذ قتل 7 إسرائيليين وأصيب 16 آخرون جروح بعضهم خطيرة، في عملية إطلاق نار وقت مطلع الشهر الجاري في تل أبيب.

وتبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” عملية تل أبيب التي نفذها القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

6 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

جالانت يهدد الدول العربية: من يحاول إيذاءنا عليه النظر إلى بيروت وغزة

6 أكتوبر، 2024

مسؤولة في الموساد تكشف تفاصيل عن عمليات الإعداد الإسرائيلية لاغتيال هنية ونصر الله

5 أكتوبر، 2024

تقرير الاستيطان.. العقوبات الأميركية على المستوطنين رسائل تغطية لا تجد من يستقبلها في دولة الاحتلال

5 أكتوبر، 2024

وزارة الخارجية تعلن عن بدء خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في الولايات المتحدة وكندا

5 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى