وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق، اليوم السبت، ويعلن ان هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار “ونأمل أن تصل إلى نتيجة”

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، من العاصمة السورية دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وإنه قد أجرى مشاورات بهذا الشأن معربا عن أمله في أن تصل إلى نتيجة.

وشدد عراقجي عقب لقاء نظيره السوري بسام الصباغ على ضرورة أن تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم إسرائيل.

وكان الوزير الإيراني قال لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي إن “هدف هذه الزيارة هو لقاء المسؤولين السوريين والحديث حول آخر التطورات في المنطقة”.

وأضاف: “كان لدي لقاءات جيدة وحديث جيد جدا مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وشخصيات أخرى،حيث تحدثنا حول آخر ما يجري في المنطقة، واستمرارا لتلك المواضيع والمحادثات جئت إلى دمشق لالتقي بالمسؤولين السوريين، ونحن في لقاءاتنا يكون هناك حديث فيما بيننا وتبادل الرأي حول تطورات المنطقة”.

وتابع: “لا شك أن الحديث عن وقف لإطلاق النار هو القضية الأولى في هذه الزيارة أولا في لبنان ومن ثم في غزة، وهناك طروحات موجودة في هذا المجال وأتمنى أن تصل المباحثات إلى نتيجة، ولكن للاسف فإن جرائم الكيان الإسرائيلي مستمرة، ويبدو إن الكيان الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح والحرب، لذلك نرى تكرار هذه الجرائم كل يوم في بيروت وجنوب لبنان وغزة، ومن اجل لجم هذه الجرائم لا شك أننا بحاجة إلى جهود جمعية للمجتمع الدولي وهذه الجهود مستمرة، ونأمل بأن نستطيع في دمشق أن نصل إلى تفاهم يدعم هذه الجهود التي الخطوات القادمة”.

وأضاف: “نحن في ايران وسوريا لدينا علاقات سياسية متميزة، ولا شك أننا مستمرون في التواصل للارتقاء بالعلاقات في الجانب الاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الثقافية، ولكن نحن في الظروف اليوم بحاجة أكثر إلى التباحث في الشأن السياسي”.

وكان الوزير الإيراني قد التقى أمس الجمعة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكد أن وجوده في بيروت هو دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها.

وقال: «واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصراً، ونحن ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية».

المصدر: RT