“حماس” تعلن استشهاد القائد القسامي سعيد عطا الله علي وزوجته وطفلتيه بقصف العدو لمنزله بمخيم البداوي في لبنان/ فيديو

بيروت – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استشهاد القائد القسامي سعيد عطا الله علي وزوجته وطفلتيه في قصف إسرائيلي على منزله، فجر اليوم السبت، في مخيم البداوي. بشمال لبنان.

وقالت الحركة في بيان إن كتائب القسام؛ وأمام مجازر الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة في قطاع غزة الصامد وضفتنا الأبية ومخيماتنا قلاع عودتنا ، لتعاهد أبناء شعبنا على الثأر للدماء الطاهرة التي سالت ولا زالت تسيل.

وأكدت أن سلسلة ردودها المقبلة ستكون بالأفعال قبل الأقوال، وأنها ستدفّع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين.

وتعد الغارة الإسرائيلية على مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، هي الأولى التي تستهدف محافظة شمال لبنان منذ بداية المواجهات بين حزب الله و”إسرائيل” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نعت كتائب القسام القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر “أبو صالح” من جديدة مرجعيون – جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق.

سبقها بأغسطس/ آب استشهاد القائد الميداني القسامي سامر محمود الحاج “أبو محمود” من قرية السميرية – قضاء عكا المحتلة الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، مإثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الاحتلال في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وخلال معركة طوفان الأقصى، شاركت كتائب القسام في سلسلة عمليات باطلاق اعداد من الصواريخ من الجنوب اللبناني،