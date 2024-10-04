مجزرة في مخيم طولكرم.. 18 شهيدًا إثر غارة نفذتها طائرة حربية اسرائيلية لاول مرة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000/ فيديو

طولكرم – استُشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد 18 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهداء سقطوا في غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مقهى شعبي في مخيم طولكرم.

وأشارت إلى أن “مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إنه قتل “قائد الشبكة التابعة لحماس في طولكرم” بالضفة الغربية.

وذكر في بيان أنه حدد هوية القيادي في حماس بأنه زاهي ياسر عوفي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: “لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية طائرات سلاح الجو قصفت منزل مسلحين بطولكرم”.

من جهته، أفاد الجيش في بيان أنه في إطار عملية مشتركة مع جهاز الأمن (الشاباك) “شنّ سلاح الجو غارة في طولكرم”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إنه القصف الأول من نوعه الذي تشنه مقاتلة إسرائيلية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقد طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لجرائم تل أبيب، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحكومة، في بيان: “نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال (الإسرائيلي) المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية”.

كما دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، في بيان، إلى “جعل الجمعة، يوما للغضب والتصعيد والإضراب الشامل في كافة نقاط التماس، انتقاما لأرواح شهداء مخيم طولكرم”.

ومن جانبها، قالت حركة حماس إن “القصف الوحشي لمقهى هو تصعيد خطير في عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه”.

وأكدت حركة حماس أن “المقاومة في طولكرم وبقية الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال”.

ودعت حماس، إلى “الخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل محافظات الضفة، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق”.

كما دعت إلى “الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة يوم غد في “جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان”، وإعلان حالة النفير العام وجه الاحتلال”.

عاجل| تغطية صحفية: انتشال 16 جثماناً في قصف الاحتلال على مخيم طولكرم pic.twitter.com/lp5vhROLx5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 3, 2024

مصادر محلية: القصف على مخيم طولكرم استهدف مقهى في حارة الحمام وهناك شهداء وجرحى في الموقع. وإذاعة جيش الاحتلال تؤكد تنفيذ غارة من طائرة مقاتلة. pic.twitter.com/3wzMEtvcuU — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) October 3, 2024