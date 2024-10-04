جيش العدو يعترف بمقتل رقيب وعريف وإصابة 24 آخرين بجراح في هضبة الجولان المحتل، بانفجار مسيرة أطلقت من العراق

قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 24 آخرون بجراح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من العراق في شمال الجولان السوري المحتل ليل الأربعاء – الخميس.

فقد أكد الجيش الإسرائيلي أن مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية في الجولان وتسببت بمقتل جنديين.

وأعلن الجيش، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين آخرين ( الرقيب دانييل أفيف حاييم سوفير والعريف تال درور) بعد أن ضربت طائرة بدون طيار أطلقت من العراق قاعدة عسكرية في شمال إالجولان، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في العملية البرية على الحدود اللبنانية إلى 11.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن “مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية في الجولان وتسببت بمقتل جنديين”، فيما اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى “مقتل جنديين إسرئيليين نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان”