تحت شعار “اكتوبر بشائر النصر”.. حشود شعبية تشارك في مسيرة انطلقت اليوم من أمام المسجد الحسيني وسط عمان/ فيديو

عمان – شارك عشرات آلاف الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والتي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد.. تحت شعار “اكتوبر بشائر النصر”.

وقد أشاد المشاركون في المسيرة بأداء فصائل المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان واليمن، كما أثنوا على العملية البطولية التي نفّذها مقاومان من كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وأسفرت عن مقتل (8) صهاينة في وسط تل أبيب.

وأكد المشاركون استمرار دعمهم المطلق فصائل المقاومة، كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واللبناني، منددين في ذات السياق بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.

وقد استهجن المشاركون الدعم الغربي المطلق للعدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان، فيما نددوا بالصمت والخذلان العربي للأهل في فلسطين ولبنان.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وقد اطلق المشاركون جملة شعارات، منها:

من عمّان تحيّة.. للضفة الغربية

من عمّان تحيّة.. للضاحية الجنوبية

تغطية صحفية: " 7 أكــ.ـ.ـتوبر نصر جديد" … هتافات المتظاهرين في الأردن دعماً للـ.ـ.ــمقــ.ـاومة. pic.twitter.com/aXvK4pouJW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 4, 2024