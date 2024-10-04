بعد صلاة فجر اليوم.. طالب يقتل أستاذه الجامعي طعناً في الكرك، ويسلم نفسه للأمن

أصدرت مديرية الأمن العام بيانا مقتضبا، اليوم الجمعة، أكدت خلاله إقدام شخص عشريني (طالب بجامعة مؤته) فجر اليوم، على طعن أحد أعضاء الهيئة التدريسية بواسطة أداة حادة، حيثُ تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.

وأضافت المديرية، أن الشخص قام بتسليم نفسه للمركز الأمني، وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.

واكد مصدر أمني أن القاتل يدرس الهندسة وهو ابن دكتور آخر ويسكن في السكن الجامعي مع ابيه، ولا علاقة للدراسة في الحادثة.

واضاف المصدر انه بالتحقيق تبين كذلك ان القاتل يعاني من امراض نفسيه ويراجع عيادات نفسيه، حيث تم جلب عدد من الوصفات الطيية النفسية من اطباء نفسيين يراجعهم.. وستحال القضية للقضاء بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.