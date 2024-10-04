بعد صلاة فجر اليوم.. طالب يقتل أستاذه الجامعي طعناً في الكرك، ويسلم نفسه للأمن

4 أكتوبر، 2024

أصدرت مديرية الأمن العام بيانا مقتضبا، اليوم الجمعة، أكدت خلاله إقدام شخص عشريني (طالب بجامعة مؤته) فجر اليوم، على طعن أحد أعضاء الهيئة التدريسية بواسطة أداة حادة، حيثُ تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.

وأضافت المديرية، أن الشخص قام بتسليم نفسه للمركز الأمني، وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.

واكد مصدر أمني أن القاتل يدرس الهندسة وهو ابن دكتور آخر ويسكن في السكن الجامعي مع ابيه، ولا علاقة للدراسة في الحادثة.

واضاف المصدر انه بالتحقيق تبين كذلك ان القاتل يعاني من امراض نفسيه ويراجع عيادات نفسيه، حيث تم جلب عدد من الوصفات الطيية النفسية من اطباء نفسيين يراجعهم.. وستحال القضية للقضاء بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

4 أكتوبر، 2024

مقالات ذات صلة

مصدر مقرب من “حزب الله” يعلن ان حسن نصر الله قد دُفن “مؤقتا كوديعة” في مكان “سري”

4 أكتوبر، 2024

العدو يعلن اليوم الخميس اغتيال القادة الحمساويين في غزة: روحي مشتهى وسامح السراج وسامي عودة قبل 3 أشهر

3 أكتوبر، 2024

بالعربيّة والفارسيّة.. هذا ما كتبتْه إيران على صواريخها قبل إطلاقها تجاه الكيان الصهيوني/ فيديو

3 أكتوبر، 2024

خامنئي يرسل مبعوثاً يحذر نصر الله من الاغتيال، ويطلب منه المغادرة إلى إيران.. ولكن

2 أكتوبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى