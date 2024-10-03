وصلت دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.. جماعة الحوثي تعلن استهداف تل أبيب بـ 5 طائرات مسيّرة فجر اليوم الخميس

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف تل أبيب بـ5 طائرات مسيّرة فجر اليوم الخميس، وأكد نجاح العملية، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بوصول مسيّرتين إلى المدينة.

وقال سريع في بيان بثه تلفزيون المسيرة إن سلاح الجو المسير هاجم هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.

وأضاف المتحدث العسكري أن عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، وأكد استمرار العمليات حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد طائرتين مسيّرتين في بات يام جنوب تل أبيب، وأضاف أنه اعترض واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن فجرا وانفجرت على علو منخفض في أجواء منطقة تل أبيب.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس الأربعاء أن القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت بالصواريخ قاعدة نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب.

وقالت الجماعة إن العملية تمت بصواريخ “قدس 5” المجنحة التي يكشف عنها لأول مرة، وإن عملية الاستهداف كانت دقيقة ووصلت الصواريخ إلى أهدافها.

وأوضحت أن الصاروخ “قدس 5” المستخدم في العملية تم تطويره، وهو قادر على ضرب أي هدف في فلسطين المحتلة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، نفذ الحوثيون عدة هجمات بالمسيرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية، وفي يوليو/تموز أصابت مسيرة مبنى في تل أبيب مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية يحيى سريع، أن الحركة هاجمت هدفا حيويا في تل أبيب بعدد من المسيرات، ضمن المرحلة الخامسة من معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وقال سريع “استهدفنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من المسيرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها”.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان: “استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا (تل أبيب) في فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها”.

وأضاف البيان أن “هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى”.

وتابع البيان: “تحيي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

وختم البيان: “نحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة”.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن السكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.