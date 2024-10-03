بالعربيّة والفارسيّة.. هذا ما كتبتْه إيران على صواريخها قبل إطلاقها تجاه الكيان الصهيوني/ فيديو

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صاروخ “فتاح” الذي استهدفت له إيران عمق الكيان “الإسرائيلي”، مساء أمس الاول الثلاثاء.

وقد أظهر مقطع الفيديو الصاروخ الضخم، وقد كُتب عليه باللُّغتين العربية والفارسية ” الثأر لدماء الحبيب هنية”، قبل انطلاقه نحو مدن ومستوطنات الاحتلال.

واستعرضت إيران صاروخ “فتّاح” الباليستي في حفل عسكري كبير تقدمه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجوية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، وأكدت إيران أن سرعته تفوق سرعة الصوت وصُنع على يد خبراء مركز الصناعة الجوية التابع للحرس الثوري.

وقد جاء الكشف عن صاروخ فتّاح الفرط الصوتي باعتباره أحدث الصواريخ الباليستية وأكثرها تطورا، بعد أيام من تهديدات أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستفاجئ إيران دوما، وسوف تفاجئ كل أعدائها.

وقد دخلت إيران، عقب كشفها عن صاروخ “فتاح”، نادي دول “الصواريخ الفرط الصوتية” وحلت رابعة في قائمة الدول المصنعة لتلك الصواريخ بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الاول الثلاثاء، قصف أرجاء فلسطين المحتلة بأكثر من ١٨٠ صاروخ باليستي؛ رداً على على اغتيال الشهداء، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس في حرس الثورة، اللواء عباس نيلفوروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط