اعلام العدو وصفه بـ”حدث صعب وخطير”.. حزب الله يُجندل 17 ضابطاً وجندياً للعدو في المواجهات التي خاضها اليوم الخميس/ فيديو

أكد “حزب الله” اللبناني أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي خاضها مقاتلوه اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطا وجنديا.

وقال الحزب في بيان: “تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطا وجنديا”.

وتأتي هذه العمليات العسكرية في سياق تصاعد التوترات، حيث تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله اليوم الخميس أنه تصدى لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة وفي مارون الراس، فيما اعترف أمس الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 جنود بينهم ضباط وإصابة 7 بجروح خطيرة إثر كمائن نصبها “حزب الله”للقوات الإسرائيلية عند أكثر من بلدة حدودية

وفي التفاصيل، صعّد حزب الله من هجماته الصاروخية على ثكنات الجيش الإسرائيلي ومستوطناته في الشمال، وأعلن عن تفجير عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني في مارون الراس، وفي المقابل واصلت إسرائيل قصف أهداف متفرقة في لبنان وتحدثت عن حدث صعب في الشمال.

فمن جهته، قال حزب الله إنه قصف قاعدة سخنين الإسرائيلية للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية، كما أعلن تفجير عبوة سجيل لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون، وقال إنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكر أيضا أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية بمستوطنة نطوعة، واستهدف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة الثغرة بمحيط بلدة العديسة.

كذلك، قال حزب الله إنه قصف تجمعا لقوات إسرائيلية غربي مستوطنة سعسع برشقة صاروخية، وقصف تجمعا آخر في مستوطنة شوميرا بصاروخ فلق، كما استهدف تجمعا ثالثا في مستوطنة البصة برشقة صاروخية.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق اليوم قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة كفر جلعادي برشقة من صواريخ فلق، كما قال إنه قصف تجمعا آخر في ثكنة راميم وفي حرش مسغاف برشقات صاروخية.

وذكر أيضا أنه رصد تحركا لقوات إسرائيلية في موقع الراهب الإسرائيلي وقصفه بقذائف مدفعية محققا إصابة مباشرة، وقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن موقع الراهب الحدودي ومحيطه تعرضا لقصف عنيف من جنوب لبنان.

كما قال إنه فجر عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف غربي مارون الراس بجنوب لبنان، مما أوقع قتلى وجرحى بينهم.

وكان مصدر أمني لبناني قال للجزيرة إن حزب الله فجر عبوة ناسفة ثالثة بقوة من لواء غولاني في بلدة مارون الراس، وذلك بعد إفادة مراسل الجزيرة بأن الحزب فجر عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط البلدة.

وذكر المراسل أن مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية تراجعت إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه البلدة.

حدث صعب وخطير

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان وأن مروحيات بدأت بنقل مصابين.

وقالت إن طائرات مروحية هرعت إلى مناطق الاشتباكات على الحدود مع لبنان لتنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب وخطير وغير عادي في الشمال، مضيفة أن هذا الحدث الأمني قد يكون مرتبطا بوحدة غولاني.

ورصدت كاميرا الجزيرة مروحية إسرائيلية تنقل جنودا جرحى من منطقة الحدود جنوبي لبنان إلى مستشفى رمبام في حيفا.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه الشمال في الساعات الأخيرة هذا اليوم، وأن عددا كبيرا من تلك الصواريخ استهدف الجليل الأعلى والأوسط وكرمئيل، مشيرا إلى اعتراض بعضها.