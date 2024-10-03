استشهاد المجاهد حسن جعفر قصير (صهر السيد حسن نصر الله) وآخرين بقصف إسرائيلي على دمشق مساء أمس الأربعاء

استشهد 7 أشخاص، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، وأُصيب آخرون، بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في العاصمة السورية دمشق، مساء امس الأربعاء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة المزة في دمشق، خلّفت ثلاثة شهداء “بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله”، الأمين العام للحزب اللبناني الذي اغتالته إسرائيل، الجمعة الماضية، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أكّده مصدر مقرب من حزب الله ، مشيرا إلى أنه شقيق لقيادي بالحزب استشهد امس الاول الثلاثاء، في غارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية، وهو مسؤول عن نقل السلاح لـ«الحزب» من سوريا إلى لبنان..

وكانت قد أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن “عدوانا إسرائيليا (استهدف) مبنى سكنيّا في حي المزة بدمشق، ومعلومات عن إصابة مواطنين بجروح”، مضيفة نقلا عن مراسلها، أن “عدد الإصابات في العدوان الإسرائيلي مرشّح للارتفاع، نظرا لاكتظاظ المنطقة في هذا الوقت من النهار، ووجود مسجد محاذ لموقع العدوان”.