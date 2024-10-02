في كمين مُحكم.. حزب الله يوقع جنوداً للعدو قتلى وجرحى حاولوا التسلل إلى بلدة العديسة صباح اليوم الأربعاء/ فيديو

فلسطين المحتلة – نفذ حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني.

وشن حزب الله، حملة قصف صاروخي استهدفت تجمعات جيش الاحتلال في المستوطنات الحدودية بين فلسطين ولبنان، قبل أن يعلن عن الكمين المحكم الذي استهدف القوة الإسرائيلية.

وفي السياق، أكدت منصات للمستوطنين، مقتل جندي أصيب صباح اليوم في حدث أمني صعب على الحدود بين فلسطين ولبنان.

فيما أكدت مصادر عبرية، أن الحدث في الشمال يخضع للرقابة العسكرية لكن عدد الإصابات فيه كبير.

ووثقت صور ومشاهد مصورة، لحظة وصول إصابات إلى مستشفى “زيف” في صفد شمال فلسطين المحتلة بعد الحدث الأمني الصعب على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وفي السياق، لم تتوقف منذ الصباح، حيث دوت صافرات الإنذار في 10 مستوطنات ومواقع على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وقال حزب الله، إنه “تصدى مجاهدونا فجر يوم الأربعاء لِقوة من مشاة العدو حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع”.

وأكد حزب الله، أن مقاوميه، استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏

وأعلن حزب الله، صباح اليوم، استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكدة.

كما واستهدف الحزب، تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصاباتٍ مؤكدة.

كما وأعلن استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.