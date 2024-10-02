خامنئي يرسل مبعوثاً يحذر نصر الله من الاغتيال، ويطلب منه المغادرة إلى إيران.. ولكن

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر إيرانية أن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من مقتله في غارة إسرائيلية، وأن خامنئي قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، للوكالة إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 سبتمبر/أيلول مباشرة، أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الحزب اللبناني وتخطط لقتله.

وأضاف المسؤول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في مخبئه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية وقتل معه.

وقال مسؤول إيراني كبير إن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، هو من أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل أمس الثلاثاء. وأعلن الحرس الثوري، في بيان، أن الهجوم كان ردا على مقتل نصر الله ونيلفروشان.