بنسبة نجاح عامة 62,9%.. رئيس جامعة البلقاء يعلن نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية / رابط

2 أكتوبر، 2024

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد العجلوني – رئيس اللجنة العليا للامتحانات- اليوم الأربعاء نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل ” الدورة الصيفية 2024 ،خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء اللجنة العليا للامتحان وممثلي وسائل الإعلام .

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (7670) طالباً وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (7660) طالباً وطالبةً، توزعوا على (53) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (105) تخصصاً دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) طلاب.

وقد تم ضبط (22) مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4830) طالباً وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (62,9%)، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفق العجلوني.

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2 أكتوبر، 2024

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