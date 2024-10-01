مصرع 8 صهاينة واصابة 6 آخرين، في عملية إطلاق نار استشهادية بتل أبيب نفذها مقاومان، مساء اليوم الثلاثاء/ فيديو

فلسطين المحتلة – أعلنت نجمة داوود الحمراء التابعة للاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع عدد كبير من الإصابات في عملية مزدوجة في “تل أبيب”، فيما ذكرت مصادر عبرية أن 8 مستوطنين قتلوا في العملية بينما أصيب 6 آخرين بجروح مختلفة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أن مقاومين على الأقل شاركا في عملية إطلاق النار التي نفذت بواسطة أسلحة أوتوماتيكية وسط تحذيرات من إمكانية وجود مقاومين آخرين في المنطقة.

وافاد الإعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، ان المسلحين اللذين كانا على متن القطار الخفيف، أقدما على إطلاق النار على الركاب بعد ترجلهم في إحدى المحطات.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب في تل أبيب والقدس والضفة الغربية.

كما قررت الجبهة الداخلية لدى الاحتلال تغيير التعليمات والانتقال إلى المستوى 2.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء للإسعاف عن حالة الطوارئ بسبب المصابين الكبير في عملية “تل أبيب”.

وفي التفاصيل، نفذ فلسطينيان عملية مسلحة وسط مدينة تل أبيب ويافا مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا للإعلام الإسرائيلي.

وتضاربت الأنباء الأولية عن عدد من القتلى والجرحى، فقد ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن عدد قتلى هجوم يافا بلغ 8 قتلى، وذكرت بعض المصادر العبرية أن هناك 6 إصابات حرجة. وتراجعت السلطات الإسرائيلية لاحقا وأعلنت أن عدد القتلى بلغ 6 وعدد الجرحى 9.

وقد ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن هناك 10 مصابين 6 منهم في حالة حرجة بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك 4 مصابين بحالة حرجة.

وحول هوية المنفذين قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن منفذي العملية من مدينة الخليل في الضفة الغربية، وذكرت بعض المواقع الاخبارية الفلسطينية أن المنفذان ينتميان إلى حركة حماس رغم عدم صدور بيان رسمي بذلك.

وتعد هذه أكبر عملية تشهدها تل أبيب منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000.

وذكرت مواقع إخبارية أن المنفذيْن الفلسطينيين استخدما أسلحة آلية لتنفيذ الهجوم.

وذكرت مواقع التواصل الإسرائيلية أن “حماس تعيد 7 أكتوبر من جديد لكن هذه المرة في تل أبيب”.