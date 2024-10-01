وزير الدفاع الأميركي يوجه تهديداً شديد اللهجة لإيران، ويعلن اتفاقه مع غالانت على ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله

1 أكتوبر، 2024

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء، إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيا، امس الاثنين، التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، امس

وأضافت الوزارة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن أوستن توعد إيران بأنها ستتعرض لعواقب وخيمة إذا اختارت شن هجوم عسكري مباشر على إسرائيل.

وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود مع لبنان، لضمان عدم شن حزب الله اللبناني هجمات على إسرائيل، على غرار هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن الوزير أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران وحزب الله اللبناني، مؤكدا ضرورة التوصل لحل دبلوماسي لعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وشدد على أن الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن مواطنيها ومصالحها وشركائها وحلفائها في مواجهة أي تهديدات مصدرها إيران أو المنظمات المدعومة منها، وقال إنها “عازمة على منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع نطاق النزاع”

1 أكتوبر، 2024

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