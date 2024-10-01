حماس تدين السلطة.. استشهاد ضياء دويكات، وعبد الحكيم شاهين باشتباكات مع قوات العدو في مخيم بلاطة بنابلس/ فيديو

نابلس – استشهد شابان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، بعد ساعات من ملاحقة الأجهزة الأمنية للمقاومين في نابلس وطوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة.

وأضافت الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاماً) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

فيما أشار الهلال الأحمر إلى ورود بلاغ عن وجود إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وكانت مصادر محلية قالت إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة بعدد كبير من الآليات العسكرية عبر شارع القدس وشارع روجيب، عقب اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال داخل المخيم.

وأضافت المصادر أن اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال في عدة مواقع داخل المخيم.

وجاء اقتحام مخيم بلاطة بعد ساعات قليلة من انسحاب الاحتلال من مدينة نابلس اعتقال ثلاثة فلسطينيين أحدهم المطارد عبد الحكيم شاهين بعد إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبعد ساعات من ملاحقته ومحاولة اعتقاله من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر والمطارد عبد الحكيم شاهين بعدما اصابه بجراح خطيرة خلال اشتباك مسلح في نابلس.

وفي ساعات الفجر، اندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال داخل مخيم بلاطة في نابلس.

وقد أشعل شبان الإطارات المطاطية وسط مدينة نابلس، بعد اعتقال قوات الاحتلال للمطارد الجريح عبد الحكيم شاهين، واحتجاجا على ملاحقته ومحاولة اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليلة أمس.

وكان المطارد عبد الحكيم شاهين قل بعد إطلاق الأجهزة الأمنية في نابلس النار تجاهه إن “كل عروض التسليم الي قدموها رفضتها، وهاي البارودة رح تضل تطخ على الاحتلال”.

وتشهد نابلس إضرابًا تجاريًا في البلدة القديمة بنابلس بعد اعتقال الاحتلال للمطارد عبد الحكيم شاهين وهم مصاب بجروح خطيرة.

وفي طوباس، اندلعت اشتباكات بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد إطلاق عناصر الأجهزة النار على عدد من المطاردين للاحتلال.

حماس تدين ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى “جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد المجاهد البطل عبد الحكيم شاهين، الذي طاردته قوات الاحتلال واعتقلته بعد الاشتباك معه وإصابته بجروح خطيرة ارتقى على إثرها، بعيد ملاحقته ومحاولة اعتقاله على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في نابلس”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن “استمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، للمقاومين ومصادرة أسلحتهم وكشف عبواتهم، وإطلاق النار عليهم ومحاولة اعتقالهم، هي ممارسات مدانة ومستنكرة، وخارجة عن كل الأعراف والقيم الوطنية”.

وأكدت أن “هذه الممارسات اللاوطنية تتعارض مع مهام الأجهزة الأمنية في حماية شعبنا والدفاع عن المواطنين في مواجهة إجرام الاحتلال الذي يسفك الدماء في الضفة وغزة، لا سيّما في ظل معركة طوفان الأقصى المجيدة”.

ودعت “حماس” قيادة السلطة “لكف يد أجهزتها الأمنية عن مقاومينا الأبطال في الضفة الغربية، ووقف تغولها على شعبنا الذي يمارس حقه الطبيعي في مواجهة الاحتلال، فشعبنا الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، ويتطلع للحرية والاستقلال، في أمسّ الحاجة لسلطة تحميه وتدعم خياره في المقاومة، لا سلطة تقمعه خدمة للاحتلال وقطعان مستوطنيه”.

تغطية صحفية: مشاهد من مخيم بلاطة حيث تدور اشتباكات مسلحة بعد تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال. pic.twitter.com/QUumvJEnp7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024

تغطية صحفية :مشاهد من اقتحام الاحتلال المستمر والواسع لمخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/Y4xiQfgGrr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024