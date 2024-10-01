الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف نقاطاً في دمشق، وأسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين

دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة دمشق ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا: إنه “نحو الساعة 05: 2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها”.

ومن جانبه، أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وأوضح مراسل “سبوتنيك” أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان حاولت استهدف بعض المواقع جنوب غرب دمشق، حسبما صرح مصدر أمني لـ”سبوتنيك”.

وأضاف المصدر الأمني لـ”سبوتنيك” أنه حتى الآن تمكنت الصواريخ الاعتراضية من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة قبل وصولها إلى هدفها.

في السياق ذاته، اندلع حريق في أحد الأبنية بمنطقة “مزة غربية”، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، نتيجة سقوط أحد الصواريخ، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع سقوط أحد الصواريخ.