الجيش يدعو المواطنين للبقاء بمنازلهم جراء الصواريخ الإيرانية، والداخلية تتابع سقوط شظايا لأجسام نتج عنها إصابتان طفيفتان

دعت القوات المسلحة الأردنية، مساء الثلاثاء، المواطنين إلى البقاء في بيوتهم؛ بعد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

واهاب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالمواطنين البقاء في بيوتهم؛ حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم”.

كما صرح المصدر العسكري أنه قد تمت إعادة فتح المجال الجوي الأردني بعد اغلاقه أمام حركة الطائرات، نتيجة إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وذلك حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية.

وقد أعلن هيئة الطيران المدني، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة فتح أجواء الأردن أمام حركة الطيران بعد إغلاق مؤقت على خلفية إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو أنه و”بعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء”.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق الثلاثاء إغلاق أجواء الأردن بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.

الداخلية: نتابع سقوط شظايا

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة، تشمل العاصمة، والبلقاء، والزرقاء، ومادبا، والكرك، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين.

وفي هذا السياق، تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستقوم بتزويد المواطنين بالتفاصيل أولاً بأول.