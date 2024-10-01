إسرائيل تعترف إن إيران أطلقت عليها من الشمال للجنوب أكثر من 250 صاروخاً باليستياً، خلال نصف ساعة مساء اليوم / فيديو

باغتت إيران إسرائيل، مساء الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية.

فقد قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة على إسرائيل، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وفيما يلي أبرز التطورات أولا بأول:

الخارجية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل تدفع الملايين إلى الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران.

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: أكثر من 250 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يطلق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

الحرس الثوري الإيراني: العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

الحرس الثوري الإيراني: هذه العملية رد على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا.

الحرس الثوري الإيراني: هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

يسرائيل هيوم: إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتوجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج إسرائيل.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

إعلام إسرائيلي 1864 إنذارا في الساعة الأخيرة بجميع أنحاء إسرائيل.

القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر: سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة.

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.

أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب، حسب صحيفة معاريف.

دانيال هغاري: لا نرصد أي تهديد جوي من إيران الآن وبإمكان الجميع الخروج من الملاجئ مع إبقاء حالة اليقظة والتأهب.

هغاري: هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

هغاري: أطلب من المواطنين عدم نشر أو مشاركة أي توثيقات وصور لأماكن سقوط الصواريخ والاستهدافات.

القناة الـ13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض بمدينة القدس.

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية.

البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

صفارات الإنذار تدوي مجددا في النقب والبحر الميت ومركز إسرائيل ومستوطنة إريئيل ومستوطنات بالضفة الغربية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قال قبل فترة وجيزة إن واشنطن أبلغتهم اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له “عواقب وخيمة”.

يشار إلى أن إيران كانت قد حذرت في وقت سابق من أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الجمعة الماضية “لن يمر دون رد”.

كما اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

كما ندد المسؤولون الإيرانيون بشدة باغتيال نصر الله، بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على دعم واشنطن الثابت “بشأن الدفاع عن إسرائيل في ضوء تهديدات إيران وشبكة وكلائها”.

تغطية صحفية: صــ ــواريخ إيــ ـران تصيب أهدافها بدقة في فلسطين المحتلة، وجيش الاحتلال يدعو المستوطنين لعدم تصوير أماكن سقوط الصــ ــواريخ. pic.twitter.com/7Yyzf1oxPO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024

شاهد … معارك في سماء فلسطين عقب إطلاق صواريخ من إيران. pic.twitter.com/cCaZA0jTtt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2024

تغطية صحفية: من الأردن.. فرحة وأهازيج خلال إطلاق الصــ ـــواريخ الإيــ.ـرانية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/M8AXjjURwr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024