وقفة غضب شعبية قرب سفارة الكيان الصهيوني في عمان، تنديداً بجريمة اغتيال القائد المجاهد حسن نصر الله

“لن تنالوا من عزيمة المقاومة”.. وقفة غاضبة في الرابية رفضًا للعدوان الصهيوني على لبنان (شاهد) #عاجل

عمان – البوصلة

مساء اليوم الأحد، تم تنظيم وقفة شعبية غاضبة، أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الصهيونية في عمّان، انتصارًا لدماء الشهداء في لبنان، وتعبيرًا عن رفض الإجرام الصهيوني في اغتيال الأمين العام لحزب الله، الشهيد حسن نصر الله.

وقد ردد المشاركون، في الوقفة التي دعا لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وحملت شعار :”*لن تنالوا من عزيمة المقاومة رغم كل الاغتيالات والاجرام”، هتافاتٍ تعبر عن التضامن الأردني الواسع مع الشعب اللبناني بوجه العدوان الصهيوني الغاشم.

كما ندد المشاركون بالجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، والتي كان آخرها اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله وقيادات الحزب في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

كما دعا المشاركون لتحرك عربي وإسلامي شعبي ورسمي لوقف العدوان وحقن دماء أهل لبنان، واتخاذ كافة التدابير والسبل التي تؤدي لوقف العدوان.

وقد أكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة المسلّحة جميعا، كما أشادوا بأداء حزب الله وإشغاله جيش العدوّ في الجبهة الشمالية.

وطالب المشاركون الحكومة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما اطلق المشاركون بعدة هتافات منها:

هي رسالة من عمان.. احنا معاكي يا لبنان