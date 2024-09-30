تخفيض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 والديزل لشهر تشرين الأول المقبل

عمان 30 أيلول (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين الأول المقبل ليصبح 860 فلساً للتر بدلاً من 885 فلساً، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1095 فلساً للتر بدلاً من 1125 فلساً.

كما قررت تخفيض سعر بيع الديزل ليصبح 655 فلساً للتر بدلاً من 695 فلساً، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم الاثنين لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-31 تشرين أول المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 25 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 30 فلساً للتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار 40 فلساً للتر.