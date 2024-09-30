العدو يغتال قائد حركة حماس في لبنان بغارة على مخيم البص، و 3 من قادة الجبهة الشعبية في غارة على بيروت

30 سبتمبر، 2024

أعلنت حركة حماس استشهاد قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنيه في جريمة اغتيال ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم البص في لبنان.

وقالت حماس في بيان لها، اليوم الاثنين: بكلّ معاني الصَّبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، وزوجته المربية الشهيدة اُمية إبراهيم عبد الحميد، وابنيه الشهيد أمين والشهيدة وفاء.

وأضافت أنه ترجّل فجر هذا اليوم، بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني.

 3 شهداء من قادة الجبهة الشعبية

كما اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر الاثنين- قياديين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقصف شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد زفت الجبهة، في بيان لها بمزيد من الفخر والاعتزاز، شهدائها القادة الأبطال: محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، وعماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، وعبد الرحمن عبد العال.

وذكرت أنهم ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 أيلول 2024. إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

30 سبتمبر، 2024

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