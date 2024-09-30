الخطاب مُوجّه لإيران والمقصود كل المنطقة.. نتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا نستطيع الوصول إليه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – في كلمة وجهها إلى الشعب الإيراني – إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، محذّرا من أن حكومتهم تدفعهم “أقرب إلى الهاوية”.

وجاء حديث نتنياهو بالإنجليزية، في خطاب مصور مدته 3 دقائق، نشره مكتبه اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي.

وقال نتنياهو “في هذه اللحظة المحورية، أريد أن أخاطبكم شعب إيران. أريد أن أفعل ذلك بشكل مباشر دون وسطاء”.

وأضاف “لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه. لا يوجد مكان لن نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا”.

وتابع قائلا “مع كل لحظة تمر، يقربكم النظام -أيها الشعب الفارسي النبيل- من الهاوية”.

واتهم نتنياهو إيران بإغراق المنطقة “في مزيد من الظلام والحرب” وخاطب الإيرانيين بقوله “لا بد أن تعلموا أن إسرائيل تقف إلى جانبكم”.

وأضاف “لا تسمحوا لحفنة من الحكام الدينيين بسحق تطلعاتكم وأحلامكم” وتابع “عندما تتحرر إيران أخيرا -وسوف تأتي تلك اللحظة أسرع بكثير مما يتصوره الناس- فإن كل شيء سيكون مختلفا”.