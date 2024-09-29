سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.. انتشال جثمان الشهيد حسن نصر الله، اليوم الاحد، سليماً ليس به جروح مباشرة

نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي وآخر أمني، اليوم الأحد، أنّه تم انتشال جثمان الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنه سليم.

ولم يذكر بيان حزب الله، لتأكيد اغتيال نصر الله امس السبت، كيف أُغتيل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثمانه لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

ومنذ امس السبت استهدف جيش الاحتلال “مئات الأهداف (…) لحزب الله في لبنان”

وأكّد حزب الله، امس السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب.

رويترز