الحوثيون يحتاطون بتفريغ خزانات النفط مسبقاً.. طائرات إسرائيلية تهاجم مطار وميناء الحديدة باليمن

29 سبتمبر، 2024

قالت الهيئة الإعلامية لأنصار الله (الحوثية)، اليوم الاحد،  إنهم اتخذوا الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة.

ويأتي ذلك، بعدما كشفت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي قصف بعشرات الطائرات أهدافا في اليمن شملت ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن.

فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، غارات جوية على ميناء الحديدة في اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية: “عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة الحديدة”.

وأكدت مصادر يمنية، أن سلسلة غارات جوية شنها الاحتلال على ميناء الحديدة ومناطق متفرقة من المدينة.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن”.

ووثقت مقاطع فيديو، مشاهد للحظة انفجار خزان نفط داخل ميناء الحديدة في اليمن؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي في جماعة أنصار الله، نصر الدين عامر: إن “إسرائيل” قصفت مطار الحديدة الفارغ، وعملياتنا ستستمر وجبهة الإسناد اليمنية لن تتوقف، أما العدوان الجديد فسنرد عليه.

29 سبتمبر، 2024

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