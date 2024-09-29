الجيش: صاروخ أطلق من جنوب لبنان سقط بمنطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر

29 سبتمبر، 2024

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن صاروخاً من نوع “غراد” سقط /مساء امس السبت، في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.

وبين المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.

وأفاد المصدر بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.

وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئناً بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.

29 سبتمبر، 2024

مقالات ذات صلة

الوطن العربي بعد طوفان الأقصى: الواقع والتحولات الجديدة.. محاضرة في المنتدى العربي

29 سبتمبر، 2024

تكشف تدريجي لمراحل عملية اغتيال نصر الله.. القاء 85 قنبلة خارقة وإخفاء المهمة عن الطيارين

28 سبتمبر، 2024

حماس والجهاد والشعبية وكتائب القسام تزف الشهيد حسن نصر الله وتشيد بدوره في دعم وإسناد قطاع غزة

28 سبتمبر، 2024

تقرير الاستيطان الأسبوعي.. الاستيطان الصهيوني يواصل الزحف على اراضي المواطنين الفلسطينيين بذريعة الأمن

28 سبتمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى