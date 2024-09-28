وزارة الخارجية تتابع حالة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة الأردنية في باريس

عمّان – تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة يوم أمس الخميس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة إن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة، يوم أمس الخميس، وأن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت، أمس الجمعة، نقلا عن مصدر في الشرطة، بتعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة ليل الأربعاء-الخميس.

وأوضح المصدر الشرطي أن عناصر أمن السفارة لاحظوا علامات اقتحام صباح الخميس، وأبلغوا السلطات بذلك.

وأضاف أن المدعي العام الفرنسي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

كما كشف المصدر أنه “تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح..”.