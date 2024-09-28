استشهاد حسن نصرالله لن يغير المعادلة ولن يوقف المقاومة

أكتب فى لحظة لم تتأكد صحة النبأ حول استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله .. اسرائيل تؤكد ان جريمتها الشنعاء على عدة مبانٍ ممتلئة بالمدنيين كانت تستهدف ضرب المقر المركزى لحزب الله تحت الأرض وانه كان حسن نصر الله موجودا به وأنه كان الهدف ، ثم تتحدث عن تزايد احتمال إصابة نصر الله . ونقل عن وكالة تسنيم الايرانية ان السيد حسن نصر الله وهاشم صفى الدين قد أصيبا وأنهما على قيد الحياة . ومن المتصور كما أرى إن صح ذلك فإن الاصابة ستكون شديدة ، ولوكان السيد حسن نصر الله فى حالة جيدة أو إصابة طفيفة لأعلن إعلام حزب الله فورا . ولذلك سنفترض انه تم استشهاده أو إصابته إصابة شديدة متوقعة فى حال هذا التدمير الذى سوى 3 مبانى بالأرض .

إن استشهاد السيد حسن نصر الله أمر محزن ومؤلم لكل أنصار المقاومة وأنصار الحرية والتحرر من ربقة الهيمنة الامريكية الصهيونية على بلادنا العربية . قاد نصر الله المقاومة الاسلامية ضد الاحتلال الاسرائيلى للبنان منذ 16 فبراير 1992 وهو نفس اليوم الذى اغتيل فيه السيد عباس الموسوى الأمين العام السابق بضربة جوية اسرائيلية . وكان السيد نصر الله مستهدفا من العدو الاسرائيلى على مدار 32 عاما ، هكذا كانت إرادة الله ، وهكذا كان قدره هو الذى حماه طوال هذه السنين .

فى عام 2006 أثناء عدوان تموز على لبنان كنت فى زيارة لبور سعيد لعقد اجتماع مع أعضاء حزب العمل ، وليلا كنت فى الفندق وطلبت مشروبا وجاءنى عامل الفندق فى حالة من الحزن الشديد والغضب .. وقال لى : هل رأيت لقد اغتالوا حسن نصر الله ، لقد دمروا المبنى الذى كان يجتمع فيه ؟ قلت له : كيف عرفت ذلك ؟ قال : اسرائيل أعلنت ذلك . تماسكت وقلت له بكل هدوء : لا تبتأس وانتظر حتى نتأكد من الخبر ، فلعل الخبر ليس صحيحا . كان من المفترض أن يفجعنى النبأ خاصة وأننى أعرف حسن نصر الله والتقيت به عدة مرات ، وأنا معجب بقدراته التحليلية والاستراتيجية ومواقفه المبدئية من الحلف الصهيونى الأمريكى . ولكننى ربما استمسكت باحتمال عدم صدق الخبر ، أو أن القدر أنقذه فترك المبنى قبل القصف . ولعلى أستمسك بهذا الأمل الآن . ولكن تأخر حزب الله فى النفى هو الذى يزيد احساسى بصحة النبأ . ولكنها فرصة لمناقشة هذا الاحتمال الذى يمكن أن يقع اليوم أو بعد ذلك .

كما أن اغتيال القادة العسكريين للمقاومة ثبت لدينا بالدليل القاطع انه لا يقضى على المقاومة أو على كفاءتها أو حتى على تطورها .. فتاريخ كتائب القسام يمر بمحطات اسمها القائد الشهيد الذى يقضى نحبه بينما الكتائب تنتقل لمستوى أعلى فى التسليح والكفاءة العسكرية . كذلك الأمر فيما يتعلق بالقادة السياسيين . ولدينا أمثلة لاتحصى فى تاريخ المقاومة فى مختلف تجارب الشعوب ، وفى تاريخ المقاومة اللبنانية والفلسطينية والعربية .

المقاومة الاسلامية لحزب الله وحلفائه فى لبنان متسلحة بالموقف المقاوم الذى لا يساوم مع العدو الصهيونى الأمريكى ستواصل الطريق ، ومتسلحة أيضا بقواتها الاستشهادية المسلحة بصورة جيدة و بترسانتها الصاروخية التى تمتلك القدرة على ضرب كل أراضى فلسطين المحتلة . وفى اليومين الأخيرين تم حرق شمال الكيان بصورة كبيرة وبدأت الصواريخ تستهدف المستوطنات التى لم يتم تهجير المستوطنين فيها . والتركيز على مجمل مدن صفد وطبريا وحيفا وعكا ونهاريا وكريات شمونة ، حتى تضاعفت أعداد المهجرين منها ، وقصف ميناء حيفا عدة مرات وبمشاركة من المقاومة العراقية وهو الأمر الذى يؤذن بإغلاق الميناء الرئيسى بعد إغلاق أم الرشراش . وربما هذا هو الذى دفع العدو لضرب إحدى نقاط الحدود بين لبنان وسوريا . اليوم الجمعة صباحا طلب الجيش الاسرائيلى من سكان صفد ووسط وشمال الجولان البقاء فى الملاجىء . المقاومة العراقية ضربت هدفا بالجولان للمرة الثالثة . وشهد اليوم الجمعة ارتفاع وتيرة نيران حزب الله والتى كانت قد وصلت إلى 400 صاروخ فى اليوم . وفى الساعة الثامنة صباح اليوم ظهر فيديو يصور أفراد الشرطة الاسرائيلية يتجمعون فى عربة فى مستوطنة بئيرى والهرب من المكان . القصف كان عنيفا على عكا . وأمس ضرب حزب الله القيادة الشمالية ب 200 صاروخ ، حتى اضطر قائد القيادة للهبوط تحت الأرض ، ثم الاجتماع مع رئيس أركان الجيش هاليفى خارج مقر القيادة فى مكان مفتوح . إخراج مصنع للمتفجرات من العمل فى زخرون . وصباحا رأينا استهداف الصاروخ اليمنى لتل أبيب وما أحدثه من رعب مع استهدافه لهدف عسكرى ، وضرب عسقلان بطائرة مسيرة أصابت هدفا عسكريا . كذلك قام اليمن بضرب 3 مدمرات أمريكية بالعديد من الصواريخ وكانت متجهة لاسناد العدوان فى البحر المتوسط . وهذا سبب قيام طائرات أمريكية بقصف صعدة .

أقصد ان هذه العجلة ستستمر فى الدوران حتى وإن استشهد حسن نصر الله . بل أكثر من ذلك فإن التصعيد التدريجى لضربات حزب الله والمقاومة العراقية واليمنية ، سينتقل إلى تصعيد قافز وليس تدريجيا .. وهذا ما نتوقعه خلال الساعات والأيام القليلة القادمة .

إن جريمة الضاحية الجنوبية اليوم ضد المدنيين وقادة المقاومة تمت بتنفيذ أمريكى عبر الطائرات اف 35 لأن الاسرائيليين لم يتدربوا جيدا بعد على استخدام هذا النوع من الطائرات ، وشارك فى التنفيذ طائرات تجسسية من نوع أواكس وغيرها بريطانية وأمريكية وألمانية وفرنسية ، وتم استخدام قنابل من نوع 2000 رطل وهى قنابل فراغية محرمة دوليا وخارقة للأعماق وقد استخدمت كثيرا فى غزة ومن قبل فى أفغانستان ، وهى لم تفلح فى النهاية فى حسم النتيجة النهائية للحرب .

ومعلومات أخرى تؤكد مشاركة الطائرات الأمريكية والغربية فى قصف لبنان ، فقد قيل أمس أن 300 طائرة متواجدة بشكل دائم فوق لبنان طوال اليوم . وهذا يفوق قدرات سلاح الجو الاسرائيلى .

كما أعلنت اسرائيل أنها قامت ب 1400 غارة على لبنان فى يوم واحد وهذا أيضا فوق قدرات سلاح الجو الاسرائيلى .

أخيرا نحن نواجه عدوانا اسرائيليا صليبيا من كل دول الغرب .. نتنياهو أعلن الحرب من قبل فى الكونجرس الأمريكى واليوم يجدد دعوته من منبر الأمم المتحدة أمام قاعة شبه فارغة بعد انسحاب أغلب الوفود فى المنظمة الدولية ، وكما استعان بموظفين مأجورين للتصفيق له فى الكونجرس تم الاستعانة اليوم بمستأجرين فى شرفة الضيوف فى قاعة الجمعية العامة لتصفق له ، وهو مشهد يشى بموت النظام العالمى والأمم المتحدة ونظام ما بعد 1945 . بل لقد هاجم هذا المجرم الأمم المتحدة التى يتحدث إليها . ماذا يعنى هذا . متى حدث ؟مثل ذلك التوقح .

وعرض نتنياهو، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، خريطتين تظهران الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا من إسرائيل.

واعترف ان حزب الله حول مدن اسرائيل إلى مدن أشباح ليبرر جرائمه التى يرتكبها حتى أثناء إلقاء كلمته الحقيرة تلك . وهاجم الأمم المتحدة فى القاعة شبه الفارغة من المندوبين فقال :

إن الأمم المتحدة أصبحت “مهزلة مثيرة للازدراء”، فيما ندد بتعامل الهيئة غير المنصف مع بلاده.

وتابع “أن عزل إسرائيل لا يزال يشكل وصمة أخلاقية في حق الأمم المتحدة، وإلى أن يتم التعامل مع إسرائيل كباقي البلدان، وإلى أن يتم التخلّص من هذا المستنقع المعادي للسامية، سيبقى الأشخاص المنصفون في أنحاء العالم ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء”.

وألقى نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

أعود إلى الموقف االذى دعوت له : إعلان حرب تحرير فلسطين لمواجهة هذا الإيغال فى الدم والعدوان والاجرام الذى لا يستحى من شىء تحت حماية الطاغوت الأمريكى ، وتحت هذا الشعار سيكون النصر بإذن الله ، لا قيمة للحياة ونحن تحت رحمة هذا الحلف الشيطانى على طول الوطن العربى وبلاد المسلمين .

*باحث إسلامي و كاتب مصري

magdyhussein.id