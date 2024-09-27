نتنياهو يهدد: لا مكان في كل الشرق الأوسط لا تصله ذراع إسرائيل، وخاصة في ايران

قاطع قسم من الدبلوماسيين كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، أمام الأمم المتحدة، حيث غادروا، مع بدء كلمته، القاعة في مقر الجمعية العامة لدى المنظمة الدولية، وفقا لمراسل الحرة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بعد نحو عام على الحرب في غزة التي سقط فيها آلاف المدنيين، وبعد ذلك الغارات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان التي أسفرت عن مقتل المئات وفق السلطات الصحية اللبنانية.

نتانياهو عرض خرائط للشرق الأوسط خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

من على منبر الأمم المتحدة.. نتانياهو: لدي رسالة إلى “طغاة طهران”

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرد على ضربة توجهه إيران إلى إسرائيل، متعهدا بالقيام بكل شيء لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأصدر مكتب نتانياهو بيانا الخميس، بعد أن غادر متجها لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيه إن رئيس الوزراء أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة القتال في لبنان بكامل قوتها.

وهدد نتانياهو، في خطابه بالرد على أي ضربة توجهها إيران إلى إسرائيل، متعهدا بالقيام بكل شيء لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال أمام الجمعية العامة “لدي رسالة لطغاة طهران، إذا قصفتمونا فسنقصفكم”، مشيرا إلى أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد إيران في حرب السبع جبهات.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، طهران من أنه لا مكان في إيران لا تصله ذراع إسرائيل وهذا ينطبق على كل الشرق الأوسط، مضيفا “نواجه نقمة عدوان إيران ونعمة التطبيع بين اليهود والعرب”، إذ أن اتفاق التطبيع مع السعودية كان قريبا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب تعبيره.