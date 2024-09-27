عبد الحكيم جمال عبد الناصر يكشف وقائع إحياء الذكرى الـ54 لوفاة والده الزعيم العظيم في القاهرة، غداً السبت

كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقائع إحياء ذكري وفاة والده، غدا السبت، وهو الذى رحل عن عالمنا يوم 28 سبتمبر عام 1970.

وقال عبد الحكيم فى تصريح صحفي: “منذ رحيل الزعيم جمال عبد الناصر منذ 54 عاما، نحرص علي إحياء ذكرى رحيله وهو اليوم الذي يتضمن مجموعة محددة من الطقوس والفعاليات، فانا أحرص علي التواجد صباح هذا اليوم في ضريح والدي لاستقبال محبي ومؤيدي الزعيم من مصر والعالم العربي بأكمله”.

وأضاف عبد الحكيم جمال عبد الناصر :” انا استقبل جميع من يأتي في الضريح، ثم بعد ذلك نذهب إلي منزل الزعيم في منشية البكري”، مشيرا إلي أنه يحرص علي قراءة الفاتحة لروح الزعيم جمال عبد الناصر، كما يحرص منذ افتتاح متحف الزعيم الراحل في 28 سبتمبر 2016 بمنشية البكري على زيارته باستمرار ، نظرا لأنه يضم عددا من المقتنيات النادرة للزعيم الراحل تعتبر شاهدة على فترة مهمة من تاريخ البلاد.

وتابع :” أنا الوحيد من أخواتي المولود في هذا البيت، وما زلت أستشعر فيه بذكريات الطفولة، ولذا أحرص علي زيارته لأشاهد بعينى تاريخ الذكريات”، مشيرا إلي أن المتحف موجود في منطقة منشية البكرى شرق القاهرة، داخل بيت صغير بمعسكر الحرس الجمهورى، حيث عاش الزعيم جمال عبد الناصر معانا.

وأضاف :” انا اشعر بوجود والدي عندما أزور البيت في منشية البكري، واستعيد جميع الذكريات في هذا البيت الذي ولدت فيه، وأنا بالمناسبة الوحيد من أخواتي الذي ولدت فيه، ومن الاماكن الاخرى التي أحرص علي زيارتها أيضا لأستشعر بوجود والدي بجواري السد العالي، أكتر شيء فعلا أستشعر فيها بوجود ولدي عندما أزور أسوان وتحديدا السد العالي، وعندما أشاهد السد العالي وأستمع لصوت زقزقة محطات توليد الكهرباء، في هذا الوقت تحديدا أري بعينى “والدي” أمامي” ولذا أحرص علي القيام برحلة نيلية من خلف السد العالي وبحيرة ناصر وصولا لمعبد أبو سمبل، وطوال هذه الرحلة عندما أري الزراعة والحياة والمشروعات التي أسسها أري فيها وجه أبي”.

وجمال عبد الناصر أحد أهم الزعماء في تاريخ مصر والوطن العربى، والذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970، وولد جمال عبد الناصر الذى تمر ذكرى رحيله الـ54 اليوم، في 15 يناير لعام 1918، في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية.

«الناصري» يدعو لزيارة ضريح ومتحف الرئيس الراحل

ومن جانبه، دعا الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر، عبر حسابه الخاص بموقع “ فيسبوك”، لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، يوم غد السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 10 صباحًا، كما دعا الحزب لزيارة متحف الزعيم الراحل الساعة 12 ظهرًا.

وتأتي دعوة الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بالتزامن مع الذكرى الـ54 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر، وتزامنًا مع البطولات التي تقدمها المقاومة الباسلة فى الحرب ضد العدو الصهيوني.

كما دعا التيار الناصري الموحد، الى جانب زيارة الضريح والمتحف، لتنظيم مؤتمر جماهيري بمشاركة وحضور ممثلين عن القوى السياسية والجبهات الشعبية تحت عنوان (معًا لنصرة ودعم جبهة المقاومة الباسلة).

وأوضح الحزب في منشوره، أن ختام الفاعليات سيتضمن فقرات من الفن المقاوم من غنى “يا سمسمية” و”هنحارب إلى فات” و“الكتير يا بلدنا” بحضور (فرقة أولاد الأرض – كابتن غزالي)، وذلك فى تمام الساعة 6:30 مساء السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، بالمقر المركزي لـ الحزب الناصري فى 8 ش طلعت حرب – ميدان التحرير – وسط البلد – القاهرة.