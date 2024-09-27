الحوثيون يستهدفون بالصواريخ، اليوم الجمعة، 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل/ فيديو

27 سبتمبر، 2024

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، إنها استهدفت ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل باستخدام 23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

وقال متحدث الحوثيين يحيى سريع إن العملية تمت في البحر الأحمر أثناء توجه المدمرات لإسناد ودعم “العدو الإسرائيلي”.

وتابع سريع، في بيان مصور، أن جماعته “نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا (تل أبيب) وعسقلان في فلسطين المحتلة”.

وأضاف موضحا: “استهدفنا منطقة يافا (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي من نوع (فلسطين 2)، فيما تم ضرب هدف حيوي في منطقة عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيرة من نوع (يافا)”.

وأشار سريع إلى أن العمليتين تأتيان “نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.

وأكد أن جماعته “ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان”.

27 سبتمبر، 2024

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