الآلاف يتظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو في نيويورك، ويعرقلون وصول موكبه الى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك – تظاهر آلاف النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والانسانية وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والاسلامية، أمام مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مدينة نيويورك الأميركية، قبيل خطابه المقرر، اليوم الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتجاجا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، وما يحدث منذ أيام في لبنان.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول نتنياهو لحي منهاتن، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، انطلقت المسيرات الجماهيرية في عدة شوارع، لإعلاء صوتهم احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وجيشه بحق الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام، وما يحدث من عدوان آخر على الشعب اللبناني منذ أيام.

ومن المقرر ان يستمر النشطاء في التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو طوال فترة تواجده في نيويورك، من أجل الضغط على الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لإنهاء الحرب بأسرع وقت.

اعتقال متظاهرين حاولوا منع نتنياهو من وصول الامم المتحدة

وقد اعتقلت شرطة نيويورك أكثر من 20 متظاهراً بعد أن عرقلوا وصول موكب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي شاركت في تنظيم الاحتجاج، إن شرطة نيويورك اعتقلت 25 شخصا، خارج مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن.

وأوضح جاي سابر من منظمة “جيه في بي” “بصفتنا يهودًا من سكان نيويورك، فإننا ندين بشدة هجوم نتنياهو على لبنان والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة “، “سنستمر في رفع أصواتنا المعارضة حتى تتوقف حكومة الولايات المتحدة عن تسليح “إسرائيل”ويتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية وكرامة كاملة كما يستحقون”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وجاءت المظاهرة وزيارة نتنياهو لنيويورك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الإحتلال هجومها المتواصل على قطاع غزة ما یقرب من سنة.

وبحسب ما ورد، قال منير مروان، من حركة الشباب الفلسطينية التي شاركت في تنظيم الاحتجاج: “لم يفعل زعماء العالم شيئا لمنع نتنياهو وإدارته الإبادة الجماعية من قتل أكثر من 15 ألف طفل وعدة أضعاف هذا العدد من البالغين. وبينما يخطط لتصعيد المذبحة، يتعين علينا أن نكون من يوقفه”.