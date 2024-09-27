استشهاد خمسة عسكريين سوريين، فجر اليوم الجمعة، جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعاً عند الحدود السورية/ اللبنانية

دمشق – سانا

استشهد عدد من العسكريين وأصيب آخر جراء عدوان إسرائيلي جوي استهدف موقعاً عند الحدود السورية اللبنانية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة و35 دقيقة فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية ـ اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة آخر بجروح”.

ويأتي هذا الاعتداء الإسرائيلي على سوريا في ظل عدوانٍ إسرائيلي واسع على لبنان، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى المدنيين من جراء الغارات المكثّفة منذ نحو 4 أيام.

وعلى صعيد متصل، تفقد محافظ ريف دمشق، أحمد خليل عدداً من الأسر اللبنانية الوافدة إلى سورية إثر العدوان الإسرائيلي الفاشي على لبنان الشقيق، وذلك في أماكن إقامتهم بمدينة السيدة زينب بريف دمشق واطمأن على أحوالهم.

وأكد خليل، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن سورية كانت وستبقى تقف إلى جانب اللبنانيين في كل المراحل والظروف ولن تتخلى عن واجبها الأخوي تجاههم، وأن بيوت السوريين ستبقى مفتوحة أمام الأشقاء، ولن تثنيهم الظروف عن هذا الواجب.

ولفت خليل إلى أنه تم توجيه كل المعنيين في محافظة ريف دمشق للبقاء على أهبة الاستعداد للاستجابة العاجلة للحالات الطارئة، وتقديم كل الدعم والمساندة للوافدين من لبنان الشقيق والاهتمام بأوضاع المسنين والأطفال بشكل خاص، وتأمين مستلزماتهم الصحية والغذائية وكل احتياجاتهم الضرورية بصورة عاجلة.

وأعرب عدد من اللبنانيين الوافدين عن عميق شكرهم للدولة السورية التي تبذل كل المستطاع لتأمين متطلباتهم ومستلزماتهم، وهذا ما لمسوه من اللحظة الأولى لوصولهم إلى سورية التي احتضنتهم واستقبلتهم بكل محبة ورحابة، مؤكدين أن العدو واحد والنصر قريب وآت لا محالة.