الإعلان، اليوم الخميس، عن فشل محادثات الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي

عمان – أعلن بنك الاتحاد، اليوم، الخميس انتهاء محادثات الإدماج بين البنك والبنك الأردني الكويتي، وبشكل ودي.

وقال بنك الإتحاد في إفصاح لبورصة عمان إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا الأربعاء بانتهاء محادثات الاندماج مع البنك الأردني الكويتي بشكل ودي ودون التوصل لقرار بين البنكين.

وبين أن كلا البنكين ‏سيركزان على تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة ‏الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.‏

وبدوره اعلن البنك الأردني الكويتي ان مجلس إدارته قد قرر في جلسته رقم 2024/8 تاريخ ،2024/9/25 وبعد التنسيق بين إدارة البنكين، انهاء محادثات الاندماج وديا وتركيز كلا البنكين على تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.