في كمين “بشائر النصر”.. كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف رتل من آليات العدو شرق رفح جنوب قطاع غزة/ شاهدوا

25 سبتمبر، 2024

بثت كتائب القسام– الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-  مساء اليوم الاربعاء، مقطع فيديو لاستهداف مقاتليها رتلا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي العملية التي اطلق عليها اسم “كمين بشائر النصر “، قامت كتائب القسام بتوزيع المهام على 3 مجموعات، وأظهرت المشاهد أحد المقاتلين وهو يشرح تفاصيل تنفيذ العملية في منطقة المقتلة وفي مكان تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقد تضمنت المشاهد خطوط تقدم إمداد قوات الاحتلال على شارع معبر رفح وباتجاه شرق منطقة التنور.

وأظهر مقطع الفيديو عملية رصد الآليات لمنطقة الكمين، ثم استهداف دبابة ميركافا بقذيفة ” الياسين 105″.

كما تضمنت المشاهد استهداف جرافة ” دي 9″ الأولى بقذيفة ” الياسين 105″..”، ثم استهداف “جرافة “دي 9″ الثانية بقذيفة ” الياسين 105″.

كما أظهر المقطع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء جنوده من المنطقة المستهدفة.

وكانت القسام قد أعلنت الاثنين الماضي إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في “كمين محكم” مُعد مسبقا شرق مدينة رفح.

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع “دي 9″ ودبابتين من نوع ميركافا في أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف” الياسين 105″وعبوات العمل الفدائي.

25 سبتمبر، 2024

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