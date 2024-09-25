جيش العدو يقرر استدعاء لواءين من الاحتياط، اليوم الأربعاء، في مؤشر (ربما) على قرب الحرب البرية مع حزب الله

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم الاربعاء، إن “حزب الله وسع اليوم دائرة نيرانه وسيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم”، وفق وصفه.

وأضاف أن هدف إسرائيل واضح وهو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، بحسب قوله.

وأردف أن الجيش يستعد لمناورة برية والدخول للقرى التي زعم أن حزب الله حولها إلى “موقع عسكري كبير”.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية.

وقال بيان الجيش” أن استدعاء اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله ، وحماية مواطني دولة إسرائيل، وخلق الظروف لاعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم.”

وفي وقت سابق، هدد قائد القيادة الشمالية، بدخول بري إلى لبنان، بعد صباح آخر شهد عشرات الهجمات على مناطق مختلفة في الشمال.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء لواءين من الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي: “بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية”.

وأضاف: “‏استدعاء اللوائين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد منظمة “حزب الله” الإرهابية، وحماية مواطني دولة إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم”.

‏وكان قد تفقد قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، يوم أمس الثلاثاء، قادة ومقاتلي لواء 7 في التمرين على الحدود الشمالية، ووقف على حالة جاهزيتهم وأجرى معهم تقييمًا للوضع.

وقد شدد اللواء غوردين على أهمية جاهزية الجنود من أجل تغيير الوضع الأمني ​​وتمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم.. قال “لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال”.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مع دخول اليوم الثالث على التوالي للعملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم “سهام الشمال”، وأسفرت عن استشهاد 558 لبنانيا وإصابة أكتر من 1000 آخرين.