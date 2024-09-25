تل أبيب في مرمى اول صاروخ من لبنان منذ 8 أكتوبر.. حزب الله: استهدفنا مقر الموساد المسؤول عن اغتيال قادتنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تعرّض منطقة تل أبيب الكبرى لقصف صاروخي من لبنان، للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات مع “حزب الله” قبل قرابة العام.

وقالت إذاعة الجيش إن “قذيفة صاروخية واحدة تم إطلاقها من لبنان على منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) ومنطقة الشارون وسط إسرائيل، وأنه تم اعتراضها”.

وأضافت أنه “لأول مرة منذ بداية الحرب تتعرض غوش دان لإطلاق نار من لبنان”، لافتة إلى أنه سبق اعتراض القذيفة إطلاق صفارات الإنذار.

ولاحقاً أعلن “حزب الله”، في بيان، أنه استهدف مقرّ قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع قادر1. معتبراً أن “مقرّ قيادة الموساد المستهدف هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال”، في إشارة إلى تفجير آلاف من أجهزة الاتصال في حوزة عناصره، الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، استهدف حزب الله، صباح اليوم الأربعاء، مقر قيادة الموساد في ضواحي “تل أبيب” بصاروخ ‏باليستي من نوع “قادر 1”.

وأكد بيان الحزب أنّ المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

بدوره، قال مراسل الميادين إنّ صاروخ “قادر واحد” هو صاروخ بعيد المدى يستخدم للمرة الأولى في هذه الحرب، وأضاف أنّ حزب الله يعيد الموازين بعد توسع العدوان الإسرائيلي نحو الضاحية الجنوبية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت صباح اليوم أنّ صفارات الإنذار دوّت في “تل أبيب”، ولفتت إلى أصوات انفجارات سُمعت في “الشارون” وفي “غوش دان” في منطقة الوسط.

كذلك، وبعد الاستهداف، توقفت حركة الطيران في مطار “بن غوريون”. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إرجاء سفره إلى نيويورك الذي كان مقرراً اليوم في أعقاب القصف على وسط “إسرائيل”.

وكانت المقاومة قد أعلنت قبل ذلك استهدافها منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء قاعدة ‏”إيلانيا” في شمال فلسطين المحتلة بصلية من صواريخ “فادي 1”. ‏

وتتبع “قاعدة إيلانيا” الإسرائيلية لـ”فرقة الاحتياط 146″ الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وفي بيانها الـ 18 أمس الثلاثاء، أعلنت المقاومة شنّ هجوم جوي عبر سرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهمّات البحرية الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة “عتليت” جنوبي حيفا.

وقالت المقاومة إنّ الهجوم استهدف أماكن تموضع ضباط المقر وجنوده، مؤكّدةً أنّ المسيرات أصابت أهدافها بدقة.

يُذكَر أنّ وحدة “الشييطت 13” هي وحدة النخبة التابعة للبحرية الإسرائيلية، وهي إحدى وحدات المستوى الأول في “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، وتُعَدّ من أهم 3 وحدات خاصة، ووحدة استطلاع أساسية في “الجيش”.

👈شاهد | لحظة إطلاق صافرات الانذار في "تل أبيب" قبل قليل. pic.twitter.com/FmXafBr6XC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 25, 2024