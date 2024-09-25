المقاومة الإسلامية في العراق تطلق، مساء اليوم الاربعاء، طائرتين مسيرتين على إيلات اوقعتا عدة أضرار وإصابات/ فيديو

25 سبتمبر، 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من العراق انفجرت، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة إيلات على البحر الأحمر، وتحدث عن اعتراض أخرى، بينما تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن إسرائيليا أصيب جراء انفجار مسيرة في إيلات.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن مسيرة انفجرت في ميناء إيلات ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.

وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم إطلاق مسيرتين تجاه إيلات، مشيرة إلى أنباء أولية عن أضرار وإصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على منصات التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من الميناء وأضرارا في عدد من مرافق المنشأة إثر الهجوم.

 تحذير
في غضون ذلك، حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، الولايات المتحدة وإسرائيل من تنفيذ أي عدوان على العراق، مؤكداً أن الرد لن يقتصر على إسرائيبل فحسب بل يشمل كل مفاصل الوجود الأميركي في المنطقة، وفق تعبيره.

وقال العسكري في منشور عبر تطبيق تليغرام إنه يأمل من فصائل المقاومة العراقية أن تزيد حجم عملياتها ومستوى تهديدها لما وصفه بالعدو الإسرائيلي، موضحا أن العمليات بشكلها الحالي لا تلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة.

25 سبتمبر، 2024

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