استشهاد 51 شخصاً وإصابة 223 في الغارات الإسرائيلية الآثمة على لبنان اليوم الأربعاء

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي، إن 51 شخصاً على الأقل قد استشهدوا وأصيب 223 في غارات إسرائيلية على لبنان، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في حصيلة أوّلية إن «غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة المعيصرة في كسروان» التي تقع على بُعد نحو 30 كم شمال بيروت أدت إلى «استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 بجروح».

وأعلنت الوزارة في بيان آخر أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة جون قضاء الشوف، جنوب بيروت «أدت في حصيلة أوّلية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح».

بقيت هاتان المنطقتان البعيدتان نسبياً من معاقل «حزب الله» في جنوب البلاد وشرقها، بمنأى من الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل قبل نحو عام.

في المعيصرة، القرية التي تقطنها غالبية من الشيعة، والواقعة في كسروان ذات الغالبية المسيحية، أفاد مصدر أمني لبناني في وقت سابق لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» بأن الغارة استهدفت منزلاً.

وشاهد مصور «وكالة الأنباء الفرنسية» في مكان الغارة، منزلاً مدمراً بشكل شبه كامل، بينما كانت عناصر الإنقاذ يحاولون البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وانتشرت القوى الأمنية إضافة إلى عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر في المكان.

وقالت الشابة فاطمة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل، إن المبنى السكني الذي تعرّض للقصف يعود إلى عمها.

وروت الشابة بتأثر: «كانوا مدنيين» في المنزل، «أخلوا بيوتهم في جنوب لبنان وجاؤوا إلى هنا.. فقراء ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه».

وعدَّت أن إسرائيل «قصفت منطقة نزوح»، متسائلة: «ما رسالتها من ذلك؟ أن نغادر من هنا؟ لن نغادر»، رغم أنه «لم يعد هناك مكان آمن».

وأدّت «غارات متتالية للعدو الإسرائيلي» على منطقة بعلبك – الهرمل (شرق) إلى مقتل 7 أشخاص، كما أسفرت غارات في بلدات بجنوب لبنان عن مقتل 9 أشخاص، بحسب وزارة الصحة.

وبمدينة النبطية في جنوب لبنان، تعرض مستشفى حكومي لأضرار بسبب غارة إسرائيلية، وفق محافظة النبطية، هويدا الترك.

وقالت هويدا الترك لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «مستشفى نبيه بري الحكومي، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في قضاء النبطية، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة غارة في جواره»، علاوة على أضرار في مركز الدفاع المدني القريب.

وأوضحت أن «بعض الغرف وأجزاء من المستشفى تعرضت لضرر لكن لم يصب أحد بأذى».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه «يشنّ هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع» الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا.

وفجر الأربعاء، أعلن «حزب الله» إطلاق صاروخ باليستي نحو تل أبيب للمرة الأولى منذ بدء التصعيد قبل نحو عام، مستهدفاً مقراً لجهاز الموساد. لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترضه.

وتستهدف غارات إسرائيلية عنيفة، منذ الاثنين، جنوب لبنان وشرقه بشكل رئيسي، في تصعيد حاد للنزاع المتواصل بين الدولة العبرية و«حزب الله» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على خلفية الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.