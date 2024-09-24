وزارة التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد ومواعيد تقديم طلبات اساءة الاختيار – رابط

عمان 24 أيلول -(بترا)-أمين الرواشدة- بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد، للدراسة في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد، ومسددين لرسم تقديم الطلب 66148 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 44925 طالبا وطالبة، وعدد الطلبة غير المرشحين للقبول 21223 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي (www.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

وبينت الوزارة أنه جرى تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025 ، حيث ستبدأ عمليـة تقديـم الطلبات اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل، وحتى الساعة 12 مساءً الاثنين المقبل، وذلك للفئات التالية: الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي 2024، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه، والطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

وفيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2024، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات جرى توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

وحول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2024، يسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

وأشارات الوزارة إلى أنه تبدأ عملية تقديم طلبات الإلتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل، وحتى الساعة 12 من مساءً الثلاثاء المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقا للإجراءات المعلنة سابقا للطلبة الأردنيين، موضحة أن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2024)، أو الدورة التكميلية (2023) ، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد إنتهاء عملية تقديم الطلبات.

وبينت الوزارة أنه ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل وتنتهي في تمام الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء 2 تشرين الأول المقبل..

ولفتت الوزراة إلى أن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، كم أنها تشمل الإنتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2024-2025 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقا للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

ونوهت الوزارة أنه بعد إعلان نتائج القبول الموحد على الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول، متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات التي جرى ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة.

وأضافت الوزارة أنها ستطلق إعتبارا من يوم غد الأربعاء منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2024-2025، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry.