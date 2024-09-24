نتنياهو يبلغ مجلس وزرائه أن هدفه من الضغط العسكري على حزب الله فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة غزة

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس أن الضغط العسكري على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد يدفع باتجاه صفقة تبادل.

وأضافت القناة أن نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء أن هدف إسرائيل هو قطع العلاقة بين جبهة لبنان وجبهة غزة.

وفي ذات السياق، تابعت القناة: “جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي استمرت نحو 4 ساعات ولم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة، معظم الوزراء الذين تحدثوا قالوا إنه من الضروري الاستمرار في ضرب حزب الله والاستفادة من الفرصة التي سنحت”.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن هجماتهم المتزايدة ضد حزب الله لا تهدف إلى التسبب في حرب، بل هي محاولة للوصول إلى “خفض التصعيد من خلال التصعيد”، وفق ما ورد في موقع “أكسيوس”.

واضاف المسؤولون إن إسرائيل تعتقد أن “ممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله قد يدفعه إلى الموافقة على صفقة دبلوماسية من شأنها إعادة المواطنين إلى شمال إسرائيل وجنوب لبنان بغض النظر عن المفاوضات المتعثرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”.

كما قال مسؤولون أميركيون لـ”أكسيوس” إنهم “يعترفون بالمنطق الإسرائيلي ويتفقون معه”، لكنهم أكدوا أن هذا “موازنة صعبة للغاية” يمكن أن تخرج عن السيطرة بسهولة، وتؤدي إلى حرب شاملة.

وخلف الكواليس، أجرى سوليفان ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشارا بايدن بريت ماكغورك وعاموس هوكشتاين عدة مكالمات مع نظرائهم الإسرائيليين يومي الجمعة والسبت.

وقال مسؤول أميركي إن “إحدى الرسائل الرئيسية كانت أننا نريد إبقاء الطريق مفتوحًا أمام الحل الدبلوماسي، وبالتالي لا نريد أن يتخذ الإسرائيليون خطوات من شأنها إغلاق مثل هذا الطريق”.