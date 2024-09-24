الملك يلتقي الرئيس الإيراني في نيويورك، ويؤكد على أهمية خفض التصعيد في المنطقة

24 سبتمبر، 2024

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الاثنين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد جلالته التأكيد على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة، وضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

24 سبتمبر، 2024

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