اكتشاف لغز جريمة قتل وقعت في محافظة الكرك قبل شهرين والقبض على القاتل

24 سبتمبر، 2024

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام ،عامر السرطاوي، إنّه عُثر قبل شهرين تقريبا على جثة لأحد الأشخاص داخل إحدى المزارع في لواء فقوع في محافظة الكرك، حيث تبين بعد الكشف عن الجثة تعرضه للقتل بعد إطلاق النار عليه من قبل شخص مجهول.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة الكرك تولى التحقيق في القضية، حيث عمل على مدى شهرين تقريبا من الاستمرار بالتحقيق وجمع المعلومات ومتابعتها لحين حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه إثر خلافات سابقة بإطلاق النار على المغدور وإخفاء سلاح الجريمة.

وتابع أنه جرى العثور على السلاح الناري وأرسل لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، حيث تبين أنه ذات السلاح المستخدم في إطلاق النار على المغدور.

وجرت إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل القصد.

24 سبتمبر، 2024

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