استشهاد 6 لبنانيين خلال محاولة جيش العدو اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي بالضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت: قال مصدران أمنيان في لبنان إن قائدا عسكريا في منظومة الصواريخ التابعة لـ”حزب الله” قد استشهد في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدران أن القائد العسكري هو إبراهيم قبيسي.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 لبنانيين وإصابة 15 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد جيش الاحتلال أنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت. وكان تحدث في وقت سابق عن قصف طاول بنى تحتية لحزب الله.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت في وقت سابق، إن المستهدف بعملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت هو “إبراهيم محمد قبيسي، رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله”.

وتابعت: “هذه المرة أيضا، تم تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم استخدام هذا النوع من الطائرات في اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في يوليو/ تموز الماضي أيضا بالضاحية.

ومن جانبها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقتين في مبنى مؤلف من 6 طبقات بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.