وزارة الخارجية تعلن، فجر اليوم الاثنين، إعادة المعتقلين مصلح العودات وحسين النعيمات لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فجر اليوم الاثنين، عن إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى الأردن، بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية، وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.

وكنت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت، مساء امس الاحد، الإفراج عن الأسيرين الأردنيين حسين عوض خليل النعيمات، ومصلح ابراهيم ممدوح العودات اللذين اعتقلا على معبر الملك حسين اثر العملية التي نفذها الشهيد ماهر الجازي التي أدت إلى مقتل ثلاثة اسرائيليين.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الأسيرين تعرضا لتحقيق طوال فترة اعتقالهما ومورس بحقهما التعذيب والترهيب كما مورس بحقهم الضغط لانتزاع اعترافاتهم بشكل غير قانونية، الا أنهما تمسكا بموقفهما وقرارهما بأنّ لا علم لهما بما حدث على المعبر.

ووفقا لما سبق فقد صدر قرار من قاضي دولة الاحتلال بالإفراج عنهما وتسليمهما إلى السلطات الأردنية،