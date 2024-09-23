حزب الله يؤكد، في بيان اصدره مساء اليوم الاثنين، أن القائد علي كركي بخير وفي كامل صحته، وقد انتقل إلى مكان آمن

أكد مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة أن القائد علي كركي بخير وفي كامل صحته، وقد انتقل إلى مكان آمن.

كما أكّد حزب الله عدم صحة الأخبار الإسرائيلية بشأن اغتيال القائد الحاج علي كركي.

وفي بيان له، ردّ الحزب على “ادعاءات العدو الصهيوني باغتيال الأخ المجاهد ‏علي كركي”، وأكّد “أنّ ‏القائد كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته، وقد انتقل إلى مكان آمن”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مبنىً في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت عصر الإثنبن 23 أيلول/سبتمبر، زاعماً اغتياله لقيادي رفيع في المقاومة الإسلامية في لبنان.‏

ونقل مراسل الميادين، أنّ 4 صواريخ استهدفت المبنى في الضاحية الجنوبية، دون أن ينفجر جميعها، مشيراً إلى إصابة 7 جرحى بينهم حالة حرجة، في حصيلة أولية.

وكان الطيران الإسرائيلي قد غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الإثنين، استهدفت قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي.

وأطلقت طائرات حربية ستة صواريخ على مبنى في حي ماضي في الضاحية الجنوبية، مستهدفة بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قائد الجبهة الجنوبية علي كركي، الذي يعادل برتبته كلاً من القائد العسكري فؤاد شكر وقائد “قوة الرضوان” إبراهيم عقيل والذي استلم مهمات الجبهة الجنوبية بعد اغتيال القيادي وسام الطويل.

وعلى الفور، ضرب عناصر “حزب الله” طوقاً أمنياً في مكان الغارة وهرعت سيارات الإسعاف لنجدة المصابين.

وتأتي هذه الغارة بعد 4 أيام فقط على تلك التي أودت بحياة القيادي إبراهيم عقيل وعدد من قوة النخبة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ “ضربة محددة الهدف” في بيروت، بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأورد بيان عسكري “نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة محددة الهدف في بيروت. التفاصيل لاحقا”.